Le Fonds Écoleader lance ses activités au Bas-Saint-Laurent

Photo : Courtoisie.

Les activités du Fonds Écoleader sont lancées officiellement au Bas-Saint-Laurent, et ce, grâce à la collaboration du Créneau Écoconstruction.

Depuis quelques semaines déjà, les entreprises de la région qui désirent accroître leur performance en implantant des pratiques d’affaires écoresponsables ou en faisant l’acquisition de technologies propres peuvent compter sur ce programme d’envergure initié par le ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI).

« Le gouvernement du Québec a mis sur pied le Fonds Écoleader pour fournir aux entreprises québécoises des outils financiers et des ressources d’accompagnement qui les encourageront à innover, à se réinventer et à entreprendre le changement vers une économie encore plus verte. Nous avons amorcé le virage environnemental avec détermination et comptons sur les entrepreneurs du Bas-Saint-Laurent pour qu’ils se joignent à nous. Grâce à leurs initiatives, ils contribueront assurément à faire du Québec un leader de l’économie verte et à assurer l’avenir des générations futures », souligne Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.

Reposant sur un réseau de 18 agents présents dans toutes les régions du Québec et sur une enveloppe de financement de 18,5 M$, le Fonds Écoleader vise à rejoindre quelque 50 000 entreprises à travers le Québec d’ici mars 2023 afin de les informer, de les orienter et de les soutenir dans la réalisation de leurs projets. Au Bas-Saint-Laurent, la cible à atteindre s’élève à plus de 1 500 entreprises.

Les agents du Fonds Écoleader ont pour mandat de guider les entreprises de leur région dans leur démarche. Pour les quatre prochaines années, ceux-ci seront hébergés par une organisation de leur territoire déjà bien implantée dans l’écosystème économique. Leur démarche sera ainsi facilitée par un réseau de partenaires déjà établi. Au Bas-Saint-Laurent, c’est le Créneau Écoconstruction, soutenu par la démarche ACCORD (Action concertée de coopération régionale de développement), qui a obtenu le mandat d’accueillir Mylène Joncas comme agente du Fonds Écoleader Bas-Saint-Laurent.

L’aide financière offerte par le Fonds Écoleader permettra aux entreprises d’engager des experts qui les aideront à mettre en place des pratiques écoresponsables et à se préparer à l’acquisition de technologies propres.

Mylène Joncas, agente du Fonds Écoleader Bas-Saint-Laurent, et Claire Sirois, directrice du Créneau Écoconstruction. Rangée arrière : Carl Thériault, attaché de presse et attaché politique de M. Denis Tardif, député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Zaïneb Oubaita, Centre québécois pour le développement durable, Amélie Saint-Laurent Samuel, Fonds d’action québécois pour le développement durable, Claude Morasse, président, Créneau Écoconstruction, et Patrick Dallain, directeur du SEREX.