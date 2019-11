Le Grand Slam approche à grands pas

François Caron, Louis Lahaye-Roy et Katy-Ève Côté. Photo : Courtoisie.

La 13e finale de la Ligue québécoise de slam aura lieu du 29 novembre au 1er décembre à Québec. François Caron, Louis Lahaye-Roy et Katy-Ève Côté, les finalistes de la dernière saison, représenteront la ligue de slam de Rivière-du-Loup lors du concours. Il s’agit de la première participation de Rivière-du-Loup dans la ligue québécoise.

Lors de la prochaine soirée le 12 novembre, ceux qui le désirent pourront faire un don pour collaborer au rayonnement de Slam Rivière-du-Loup à Québec. D’ailleurs, lors de cette soirée, Julie Bernier sera la slammeuse-invitée. Originaire de Saint-Bruno-de-Kamouraska, elle a obtenu un baccalauréat en arts de l’Université du Québec à Chicoutimi en 2013. Par la performance et l’installation, elle tente de soulever des questionnements sociaux en infiltrant des lieux de circulation et en stimulant les échanges et les contacts humains. Son travail lui inspire des textes à caractère documentaire et poétique et c’est cette riche matière qui enflamme ses slams.

La soirée sera précédé d’un souper rencontre avec Julie Bernier à compter de 17 h au Bistro L’Intercolonial. Les gens intéressés à participer peuvent s’inscrire pour les soirées du 12 novembre et le 10 décembre sur la page facebook de Slam Rivière-du-Loup.