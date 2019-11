Le Jour Jeux se poursuit pour une 11e édition

Après avoir battu un record de participation l’an dernier avec plus de 100 participants, le Jour Jeux sera de retour au Collège Sainte-Anne-de-la-Pocatière les 22 et 23 novembre prochains. L’événement débute le vendredi 22 novembre à 19 h et se termine le samedi 23 novembre à 1 h du matin.

L’événement est également associé à GOvember pour une 2e année. 10 % des revenus d’entrées seront remis à la cause de la santé masculine.

Comme pour les éditions précédentes, les visiteurs pourront profiter d’une ludothèque de plus de 300 jeux incluant de nombreuses nouveautés et des classiques. La boutique associée, Infini-Jeux, sera présente tout le week-end pour animer des jeux et répondre aux besoins des amateurs qui voudront se procurer un jeu sur place.

De nombreux prix de présences seront offerts aux joueurs grâce à la collaboration de nos partenaires : Infini-Jeux, Lillojeux, espacejeux.tv et la boutique du Jouet de Rivière-du-Loup.

Informations sur l’évènement : www.jourjeux.blogspot.ca et facebook.com/Jour-Jeux-140743569289379/.