Le prix Philippe-Aubert-de-Gaspé à André-Carl Vachon

André-Carl Vachon. Photo : Maxime Paradis.

Le 14e prix littéraire Philippe-Aubert-de-Gaspé a été décerné le 9 octobre dernier lors de la 28e édition du Salon du livre de la Côte-du-Sud à Saint-Jean-Port-Joli. Accompagné d’une bourse de 1500 $, le prix récompense annuellement un auteur de la Côte-du-Sud s’étant distingué sur la scène littéraire ou historique.

Originaire de Saint-Fabien-de-Panet dans la MRC de Montmagny, André-Carl Vachon est enseignant au secondaire en histoire et éthique et culture religieuse. Ayant des racines familiales acadiennes, M. Vachon a publié pas moins de sept ouvrages retraçant l’histoire des Acadiens, dont le plus récent, Histoire de l’Acadie de la fondation aux déportations – tome 2.

« C’est touchant d’être reconnu dans sa région natale. Se faire connaître et être publié, c’est déjà un gros défi en soi, et pas aussi simple que les gens pourraient le croire », explique-t-il.

À sa première participation au Salon du livre de la Côte-du-Sud, André-Carl Vachon a profité de l’événement pour faire une présentation plus officielle de son dernier livre, paru en août dernier.