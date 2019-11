Les élèves de Saint-Germain à l’école de Kamouraska?

Une consultation est en cours présentement pour évaluer la possibilité que les élèves du primaire de la municipalité de Saint-Germain fréquentent l’école de Kamouraska plutôt que celle de Saint-Pascal.

« Depuis quelque temps, on entend parler d’un intérêt pour que les jeunes puissent fréquenter l’école de Kamouraska. Saint-Pascal est à 10 km de Saint-Germain et Kamouraska à 7 km de Saint-Germain, alors la question se pose. L’année dernière, quelques parents avaient souhaité que cette modification soit faite », a dit Éric Choinière, de la Commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup.

Actuellement, il y a 25 élèves à l’école primaire de Kamouraska, alors que les commissions scolaires doivent questionner le maintien d’une école en place si l’on passe sous la barre des 20 élèves. L’ajout d’environ 14 élèves du secteur Saint-Germain pourrait être bienvenu. M. Choinière confirme que l’école de Kamouraska a la capacité de les accueillir.

Selon la réaction des parents, une décision sera prise pour février prochain.

« On regarde les réactions, on explique les tenants et aboutissants, les impacts pédagogiques et financiers, mais il n’y a rien de majeur », a précisé M. Choinière.