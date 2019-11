L’événement de l’année chez Ameublements Tanguay

En ce vendredi 29 novembre, c’est le vendredi fou, l’événement de l’année pour Ameublements Tanguay, entre autres de Rivière-du-Loup!

«C’est l’événement de l’année dans le commerce au détail. Année après année, le «black Friday» grandit en popularité. Chez Ameublement Tanguay, ce sont les prix les plus agressifs qu’on peut avoir de toute l’année», a dit Charles Tanguay, vice-président aux ventes et finances chez Ameublements Tanguay.

Pour l’occasion, de nombreux rabais sont offerts. 80 % sur certains articles sélectionnés dans l’électronique, jusqu’à 40 % dans le meuble, jusqu’à 70 % dans les produits informatiques et les produits de décoration.

«L’électronique est en tête de liste. On revend toutes les grandes marques : Sony, Samsung, etc. On a une grande variété de grands panneaux et on a beaucoup de produits de son», ajoute M. Tanguay.

Selon M. Tanguay, il s’agit d’un excellent moment pour faire son magasinage du temps des fêtes, jusqu’à 21 h aujourd’hui!