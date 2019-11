LHCS Coors Light : Belle victoire de L’Impérial

L’Impérial de Saint-Pascal a enregistré un gain de 5-3 face au Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli. Photo : Pierre-Luc Rivard.

L’Impérial a arraché une belle victoire au Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli lors d’un match fort enlevant disputé au Centre sportif de Saint-Pascal. Les Seigneurs de La Pocatière, quant à eux, ont mordu la poussière face au Décor Mercier de Montmagny.

Dans un duel mémorable, où l’égalité entre les deux formations a été atteinte en deuxième période, L’Impérial de Saint-Pascal a tout de même été en mesure d’arracher un gain de 5-3 face à ses visiteurs, le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli. Le but vainqueur a été marqué dans un filet désert par Samuel Émond à 31 secondes de la fin du jeu.

Les Seigneurs

À Montmagny, les Seigneurs de La Pocatière n’ont pas fait le poids devant le Décor Mercier qui s’en est tiré avec une victoire de 6-4. Précisons que les Seigneurs ont tout de même dominé la deuxième période avec trois buts à leur fiche contre un seul pour les locaux.

Classement

Après six semaines d’activités, Trois-Pistoles domine la section Est avec quatre gains et deux revers en six rencontres pour huit points, le même nombre que La Pocatière qui a trois gains, un revers en temps réglementaire et deux défaites en prolongation. Montmagny, Saint-Pascal et Saint-Jean-Port-Joli ont six points chacun.

Prochains matchs : Saint-Jean-Port-Joli à La Pocatière et Saint-Pascal à Montmagny vendredi dès 21 h.