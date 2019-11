L’Histoire fait le pont entre l’île Saint-Jean et Rivière-Ouelle

M. Clément Dubé, président du Conseil de fabrique de Rivière-Ouelle, M. Gaétan Godbout, président de la Société d’histoire, M. David Le Gallant, M. Gilles Pageau et Mme Doris Gagnon, conseillère municipale à Rivière-Ouelle. Photo : Courtoisie.

Le dimanche 17 novembre dernier, une trentaine de personnes se réunissaient à la Salle du Tricentenaire de Rivière-Ouelle pour le lancement du huitième numéro de la revue Véritas Acadie.

Dans ce numéro, quelques pages sont consacrées à une petite portion de l’œuvre de l’abbé Henri-Raymond Casgrain qui, il y a 125 ans, publiait un volume intitulé « Une seconde Acadie. » Avec l’aide des historiens David Le Gallant, président de la Société internationale Véritas Acadie et Gilles Pageau, qui éditait il y a quelques années les « Souvenances canadiennes » de l’abbé Casgrain, le public présent a pu apprendre que cette « Seconde Acadie » n’est autre que celle qui vivait et qui s’est maintenue jusqu’à nos jours sur l’île Saint-Jean, aujourd’hui désignée sous le nom d’île du Prince-Édouard.

Notons que, fondée en 2009, la Société internationale Véritas Acadie a pour mission de défendre la « véracité historique sur l’histoire acadienne sous tous ses aspects. » C’est la Société d’histoire et de généalogie de la Côte-du-Sud qui a planifié et vu à la réalisation du lancement du huitième numéro de la revue Véritas Acadie. Il est d’ailleurs possible de se procurer ce numéro de Véritas Acadie au Centre d’archives de la Côte-du-Sud : 418 856-2104 ou archsud@bellnet.ca.