L’humour assumé et authentique pour vous dérider 

Mathieu Cyr. Photo : Courtoisie.

En ce début du mois de novembre, ne ratez pas les passages des humoristes Mathieu Cyr et P-A Méthot qui s’assument totalement et dont le quotidien respectif vous déridera assurément.

Ennuyé par la routine et irrité par les conventions, Mathieu Cyr a toujours eu l’impression d’être en décalage avec ses choix de vie marginaux. Sans prétention, il vous partagera ses observations d’homme aux deux pieds bien ancrés dans la réalité, conscientisé et un brin cynique. Le chaînon manquant, c’est l’autrement ressenti, l’autrement dit et l’autrement fait le jeudi 7 novembre 20 h au Cabaret Cogeco.

Aussi, certifié «Billet platine» avec plus de 100 000 billets vendus, le deuxième one man show de P-A Méthot intitulé «Faire le beau» a tout pour plaire. Le Gaspésien reprend là où il a terminé sa précédente tournée. De retour avec le franc-parler qu’on lui connaît, P-A Méthot partage ses observations lancées dans la plus pure simplicité. À voir le vendredi 8 et le samedi 9 novembre 20h à la salle Edwin-Bélanger.

Achetez vos billets au bureau des Arts de la scène, par téléphone au 1 866 641-5799, chez Jean Coutu Montmagny et en ligne au www.adls.ca.