L’Islet-Sud : Travailler la persévérance scolaire dès la petite enfance

Activité de la lecture partagée. Photo : Courtoisie L’ABC des Hauts Plateaux.

L’école de Sainte-Félicité est en mode survie. La pénurie de main-d’œuvre, criante. Le vieillissement de la population, bien réel. Vus du littoral, les défis de L’Islet-Sud semblent énormes, sinon plus importants qu’ailleurs. Mythe, ou réalité? Le Placoteux a voulu vérifier ce qui en est vraiment sur le terrain. Troisième arrêt : Saint-Pamphile.

Il faut tout un village pour élever un enfant. L’adage est connu, mais toujours mis en pratique? Constatant les besoins sur le terrain, L’ABC des Hauts Plateaux a choisi d’y remédier avec un projet ambitieux : L’ÉcoRéussite.

Rassemblant une dizaine de partenaires, dont l’école Saint-Joseph, les municipalités de Saint-Adalbert, Saint-Pamphile et Saint-Omer, la MRC de L’Islet et les parents et les grands-parents des enfants visés, L’ÉcoRéussite a pour objectif de développer chez les 0 à 8 ans une saine estime de soi. « Suite à un sondage auprès des enseignantes du milieu, une consultation publique et des partenaires, on a dénoté que beaucoup d’enfants n’ont toujours pas la maturité affective nécessaire pour s’épanouir pleinement », résume Audrey Pelletier, agente de développement pour L’ABC des Hauts Plateaux.

Un plan d’action a donc été pondu et doit se déployer jusqu’en juin prochain. Il prévoit la mise en place de différentes activités dans lesquelles les partenaires seront invités à jouer un rôle précis, dans le but de stimuler la fierté chez les enfants et de leur faire vivre des réussites. Une d’entre elles, la lecture partagée, est déjà en place depuis un moment. Elle permet à des jeunes de 2e année de recevoir des petits de 0 à 5 ans pour leur faire la lecture.

À travers toutes ces activités, L’ABC des Hauts Plateaux ambitionne de structurer un écosystème communautaire cohérent où un ensemble de partenaires s’impliquent dans l’atteinte d’un objectif commun pour l’enfant. « C’est le même principe que si on dit que le livre est important pour le développement de l’enfant, il faut être en mesure de le retrouver partout : à la bibliothèque, à la maison, à l’école, où dans le croque-livre de la municipalité », cite en exemple Manon Leclerc, coordonnatrice de L’ABC des Hauts Plateaux.

Persévérance scolaire

Ambitieux, le projet promet tout de même des résultats intéressants. Dans Montmagny-Sud, autre secteur d’intervention de L’ABC des Hauts Plateaux, L’ÉcoRéussite y a été instaurée dès 2011. L’objectif était de travailler le développement langagier.

« Les actions ont permis d’avoir un impact positif sur la réussite en français. En 2014, la cohorte était passée d’un taux de réussite de 50 % à 98 % », rappelle Manon Leclerc.

Avec l’objectif établi dans L’Islet-Sud, la coordonnatrice est convaincue que des résultats probants pourront être observés sur le long terme en matière de persévérance scolaire, à condition que le projet se poursuive et que la volonté des partenaires soit maintenue. Un suivi par une firme d’évaluation est d’ailleurs prévu durant tout le projet afin de voir ce qui peut être bonifié ou amélioré au terme de l’expérience de cette année. Les premières actions de L’ÉcoRéussite dans L’Islet-Sud doivent débuter dès décembre prochain.