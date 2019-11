La municipalité de Saint-Joseph-de-Kamouraska invite la population kamouraskoise à participer à la 3e édition de son marathon d’écriture. Photo : Courtoisie.

Chapeautée par Amnistie internationale, la municipalité de Saint-Joseph-de-Kamouraska invite la population kamouraskoise à participer à la 3e édition de son marathon d’écriture le samedi 7 décembre de 9 h à 16 h à la salle Entraide 3e âge, 139, route de l’Église.

C’est sous le thème « Écrire, ça libère » qu’Amnistie internationale organise chaque année, dans 187 pays à travers le monde, des envois de cartes de vœux remplies de mots d’espoir et d’encouragement.

Cette année, les marathons ont une couleur particulière puisqu’ils visent à ce que 10 jeunes de moins de 25 ans obtiennent justice. « Ceux-ci sont victimes de discrimination et de persécution parce qu’ils ont bravé le danger afin de défendre leurs droits. Ces jeunes ont besoin de savoir qu’ils ne sont pas seuls au monde. Ces cartes les aident à poursuivre leur lutte, à garder espoir que leur condition s’améliorera », de mentionner Suzanne Dion, initiatrice et organisatrice du marathon d’écriture à Saint-Joseph-de-Kamouraska.

« Je me réjouis du retour de cette belle solidarité dans notre communauté. Le succès des deux premières éditions confirme que les gens de notre région sont fondamentalement bienveillants. De plus, la participation de la population est une preuve tangible que les citoyens sont des gens de coeur », déclare Nancy St-Pierre, mairesse de Saint-Joseph-de-Kamouraska et porte-parole de l’événement.

Rappelons que durant tout le mois de décembre, des marathons d’écriture se tiennent un peu partout à travers le Québec. Celui de Saint-Joseph-de-Kamouraska est le seul à avoir lieu entre Québec et Rivière-du-Loup.