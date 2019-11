Marie-Eve Arbour sur un comité-conseil gouvernemental

Marie-Eve Arbour. Photo : Facebook Visages régionaux.

La présidente fondatrice de Visages régionaux Marie-Eve Arbour a été invitée à se joindre au comité-conseil du gouvernement du Québec présidé par la députée de Côte-du-Sud et ministre déléguée au Développement économique régional Marie-Eve Proulx.

« L’objectif est de développer la prochaine stratégie de développement économique local et régional. On a des questions à répondre et on a aussi à se positionner par rapport à des éléments de la stratégie qui ont déjà été préparés par le Ministère », résume Marie-Eve Arbour.

Spécialisée en marketing territorial et en développement des communautés, l’expertise de Visages régionaux, entreprise maintenant basée à Saint-Pascal, est de plus en plus reconnue à travers le Québec. Leur approche différente en matière de développement économique régional serait un des éléments qui aurait séduit la députée-ministre de Côte-du-Sud, selon Marie-Eve Arbour.

Une première rencontre de travail tenue cette semaine a d’ailleurs permis à la présidente fondatrice de l’entreprise de prendre la mesure des gens avec qui elle siège à ce comité-conseil. « Il y a des représentants de la Fédération québécoise des municipalités du Québec, de l’Union des municipalités du Québec, du Fonds de solidarité FTQ, de la Fédération des chambres de commerce du Québec, et j’en passe. Siéger sur ce comité-conseil, c’est une belle reconnaissance de notre expertise par le gouvernement qui vient aussi ajouter beaucoup de crédibilité à notre entreprise » , conclut Marie-Eve Arbour.