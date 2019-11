Matières putrescibles dans L’Islet : étude terminée, mais pas encore de conclusion

Photo : Unsplash.com.

La décision concernant la façon dont va disposer la MRC de L’Islet de ses matières putrescibles n’est pas encore prise. L’étude sur le traitement mécanobiologique (TMB) des déchets vient tout juste se terminer.

La MRC de L’Islet, qui n’a toujours pas implanté de collecte du bac brun pourrait bien s’en passer. Le procédé à l’étude permettrait d’utiliser seulement le bac vert. Les déchets seraient triés mécaniquement pour séparer ce qui doit être enfoui et ce qui doit être composté.

Ce procédé aurait pour avantage de permettre une participation maximale des gens, étant donné que ceux-ci n’auraient pas à faire le tri à la source.

« Nous allons analyser les conclusions pour évaluer si cette option est intéressante pour la MRC de L’Islet », a dit le directeur général de la MRC Patrick Hamelin.

Au Kamouraska, les citoyens doivent utiliser trois bacs, le brun pour les matières putrescibles, le bleu pour le recyclage et le vert pour les déchets. Le contenu du bac brun est envoyé à l’usine de biométhanisation de Rivière-du-Loup qui traite les déchets pour en faire éventuellement du gaz naturel. À ce sujet, l’usine n’a pas réussi à produire le gaz naturel liquéfié pour le vendre à ce jour. On souhaite d’ailleurs se tourner vers le gaz naturel comprimé, mais un investissement de plus de 2 M$ supplémentaire est nécessaire.