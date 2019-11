Mémoires de la Chute à Taupin de Saint-Cyrille

La Chute à Taupin de Saint-Cyrille-de-Lessard. Photo : Courtoisie.

La Chute à Taupin de Saint-Cyrille-de-Lessard est un lieu fréquenté depuis des générations et qui a une grande importance dans la communauté locale et régionale.

La rivière fut notamment un lieu stratégique pour faire la drave durant la période de colonisation du sud de L’Islet. Aujourd’hui, ce sont plutôt les aspects de villégiature et de ressourcement qui dominent.

Pour préserver de l’oubli la mémoire et les mémoires du lieu, des citoyens et des citoyennes de Saint-Cyrille-de-Lessard, en collaboration avec le Musée de la mémoire vivante de Saint-Jean-Port-Joli, recherchent des personnes prêtes à témoigner. Ces témoins seront invités à raconter leurs souvenirs en lien avec la Chute à Taupin. Histoires de drave et de commerce du bois, souvenirs de baignades, de vacances familiales, de pique-niques, de randonnées, de moments de ressourcement ainsi que photos et autres documents d’archives sont tous des exemples d’éléments recherchés dans le cadre de cette recherche.

Pour plus d’information, veuillez écrire à memoireschuteataupin@gmail.com ou laissez un message au 418 247-3055.