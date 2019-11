Nathalie Lemieux est l’agricultrice de l’année

Nathalie Lemieux lors de la réception de son prix. Photo : Johanne Fournier.

L’agricultrice copropriétaire d’une ferme laitière et propriétaire de l’érablière Nathalie Lemieux de Saint-André s’est mérité le titre d’agricultrice de l’année lors du 12e Gala reconnaissance « Coup de cœur » des Agricultrices du Bas-Saint-Laurent.

Elle a d’ailleurs accueilli ce prix avec reconnaissance.

« Je suis restée surprise, mais c’est une belle tape dans le dos. Plusieurs femmes le méritent », a confié Mme Lemieux.

L’agricultrice de Saint-André-de-Kamouraska ne manque définitivement pas de travail et de défis. Elle s’occupe avec son conjoint de leur ferme laitière, la ferme Ricet de Saint-André et ils ont mené de beaux projets ces derniers temps.

« On a travaillé beaucoup dans les dernières années sur le chaulage, le drainage de nos serres, on a robotisé la traite pour permettre d’avoir les deux entreprises en même temps (avec Érablière Nathalie Lemieux). C’était de trouver des solutions pour pouvoir bien réaliser les deux entreprises », a-t-elle dit.

Quant à son érablière, elle la tient bien occupée, au printemps plus particulièrement, mais aussi en novembre et décembre en raison des marchés de Noël et des réceptions. Elle fait aussi la transformation des produits de l’érable à l’année.

D’être reconnue comme agricultrice de l’année l’encourage et la motive à continuer de développer.

« Ce que j’aime avec l’érablière, c’est le contact avec les gens. On peut expliquer ce qu’on fait, nos bonnes façons de faire. Il y a tellement de beaux et de belles actions qui se font. Oui, il faut continuer à travailler, mais ça donne un coup de pouce », a conclu l’agricultrice de l’année.