Nouvelle clinique de soins esthétiques et de santé à Saint-Jean-Port-Joli. Photo : Courtoisie.

Une nouvelle clinique de soins esthétiques et de santé a ouvert ses portes récemment à Saint-Jean-Port-Joli. En effet, Le St-Lo offre des services professionnels haut de gamme dans un nouvel espace de détente au cœur du renommé village créatif de la Chaudière-Appalaches.

Le St-Lo offre une vaste gamme de soins esthétiques et médico-esthétiques, dont des soins anti-âge à la fine pointe de la technologie. Épilation laser, rajeunissement, traitement des imperfections, épilation, électrolyse, extension et rehaussement de cils, « microblading » et massothérapie sont quelques-uns des services offerts sur place. Le centre de soins propose également des journées thématiques, telles que des journées parent-enfant, et des concepts sur mesure. De plus, une infirmière offre également des soins privés sur rendez-vous.

Afin de souligner l’ouverture de la clinique, une journée « Portes ouvertes » se déroulera le vendredi 29 novembre prochain de 12 h à 18 h. La clientèle pourra visiter les lieux et rencontrer l’équipe en plus de profiter de rabais sur les soins et les produits. Quelques cadeaux seront tirés au sort parmi ceux et celles qui seront sur place. Deux démonstrations de maquillage au henné auront lieu à 13 h et 17 h.