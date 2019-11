Nouvelle patinoire et pavillon sportif à Saint-Alexandre

Les plans du nouveau projet.

Saint-Alexandre va de l’avant avec son projet de pavillon sportif, de patinoire avec un toit et de jeux d’eau, un projet de 5,8 M$.

Le bâtiment de la salle des sports et la patinoire seront démolis d’ici quelques jours pour faire place à un tout nouveau projet de 5,8 M$ qui sera bientôt mis a branle, a confirmé la mairesse de Saint-Alexandre Anita Ouellet Castonguay.

Le pavillon sportif de 375 mètres carrés accueillera des vestiaires, deux bureaux, la boutique d’occasion, une salle de rassemblement et des salles de bain sur un seul étage.

Pendant les travaux qui s’échelonneront jusqu’à décembre 2020, la boutique d’occasion s’installera dans la salle du conseil municipal juste à côté. Le conseil municipal siégera pendant un an dans sa nouvelle caserne incendie.

De tout le projet, c’est la patinoire avec un toit qui coûte le plus cher. Cela permettra d’utiliser la glace deux ou trois semaines plus tôt et deux ou trois semaines plus tard. Elle fera aussi office de chapiteau pour les événements d’été.

Pendant les travaux de l’hiver 2020, un anneau de glace sera aménagé à l’avant-champ du terrain de balle, avec une roulotte de chantier pour mettre les patins.

Coûts

« Pour le citoyen, cela représentera une ligne sur le compte de taxes de 125 $ pour une évaluation de 167 000 $, sur 25 ans », a précisé la mairesse.

Le gouvernement a confirmé sa subvention de 1,9 M$. Des activités de financement auront lieu pour aider à payer la facture. Des partenaires seront sollicités aussi pour alléger les paiements. Il manquera alors 700 000 $.

Une séance d’information publique devant une trentaine de personnes a eu lieu récemment. Le règlement d’emprunt n’a pas suscité de signatures de la part de la population.