Nouvelles enseignes pour Avantis Coopérative

Michel Delisle, chef de l’exploitation d’Avantis Coopérative, Denis Lévesque, président et Gaétan Roger, chef de la direction, lors du changement d’enseigne à Saint-Philippe-de-Néri. Photo : Courtoisie.

La division agricole d’Avantis Coopérative passe en mode Sollio Agriculture, alors que de nouvelles enseignes ont été installées à ses trois meuneries situées à Saint-Philippe-de-Néri, Saint-Narcisse-de-Beaurivage et Saint-Anselme.

Ces nouvelles installations aux couleurs de Sollio Agriculture marquent un nouveau chapitre dans l’histoire de sa division, auparavant La Coop. Cette nouvelle identité vise à doter la division agricole d’Avantis Coopérative d’une marque forte afin de répondre aux défis des producteurs agricoles qui évoluent dans un environnement toujours plus exigeant.

Sollio Agriculture, la division agricole de La Coop fédérée, est un chef de file canadien dans le secteur de l’agriculture. Elle se spécialise dans la commercialisation des intrants agricoles et les services agronomiques à valeur ajoutée. Elle bénéficie de la synergie entre trois secteurs : les productions animales, les productions végétales et la commercialisation des grains. Présente dans presque tout le Canada, elle compte près de 1 100 employés et a réalisé des ventes de 2,125 milliards de dollars en 2018 tant au Canada qu’à l’international.

Pour plus d’information sur Sollio Agriculture, visitez sollio.ag.