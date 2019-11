Plus de 40 000 $ d’investissements au Camp Canawish

De gauche à droite : Guy Caouette, président Club Lions Rivière-Ouelle/Saint-Pacôme, Jocelyne D’Astous, Jean-Denis Guignard et Denis Moreau. Photo : Maxime Paradis.

Plus de 40 000 $ ont été investis au courant de la dernière année pour la mise à niveau des installations du Camp Canawish. De ce montant, une somme de 5000 $ de la Fondation des Clubs Lions du Québec a été remise le 30 octobre dernier.

Une administratrice de la Fondation et des bénévoles du Club Lions Rivière-Ouelle/Saint-Pacôme s’étaient déplacés à l’occasion de cette remise de chèque officielle. La somme permettra d’assumer en partie le coût du rafraîchissement de la peinture de la cafétéria du Camp Canawish, une opération d’apparence anodine, mais évaluée à 8000 $.

« Ça n’avait pas été fait depuis 2001. On parle de 24 gallons de peinture anti-feu à 300 $. C’est une exigence de notre assureur. Sans aide financière, on ne l’aurait pas fait cette année », assure Jean-Denis Guignard, directeur du Camp Canawish.

Grâce à une commandite du peintre Adrien Lévesque, il a été possible de diminuer le coût des gallons, ajoute-t-il. Le chèque de la Fondation et une partie des montants amassés par les équipes associées au Camp Canawish lors du Défi Everest de La Pocatière permettent d’assumer le reste de la facture. « Il s’agit du type de projet dans lequel la Fondation intervient. Nous sommes très sensibles aux réalités qui concernent les enfants, les personnes âgées ou les personnes handicapées », mentionne Jocelyne D’Astous, administratrice.

La somme de 5000 $ correspond au maximum que la Fondation des Clubs Lions du Québec octroie à un projet. En échange, le Club Lions local qui a porté le projet en question à l’attention de la Fondation doit également s’engager à faire un don. « Nous avons tenu différentes activités qui nous ont permis de remettre 1500 $ au Camp Canawish jusqu’à maintenant et ce n’est pas terminé », ajoute Denis Moreau, ancien président du Club Lions Rivière-Ouelle/Saint-Pacôme.

40 000 $

En prévision de la relance du Camp Canawish et après sa réouverture, ce sont plus de 40 000 $ qui ont été investis dans la mise à niveau des infrastructures selon Jean-Denis Guignard. Ces sommes ont permis, entre autres, d’améliorer les blocs sanitaires, les dortoirs et de refaire les toitures de certains bâtiments. La plus grosse part de ces investissements, 20 000 $, provient du Fonds de développement des territoires (FDT) de la MRC de Kamouraska qui a servi à aménager une piste d’hébertisme et un mur d’escalade.

Toutes ces sommes investies n’avaient qu’un seul but : améliorer la qualité de vie des campeurs de rappeler le directeur général. Au final, les projets auront tous été réalisés à même le FDT, le fonds Mgr Lévesque, la campagne de financement et les divers dons et commandites versés au Camp depuis un an, en prévision de sa relance. « Le Camp Canawish compte 22 bâtiments qui ont tous 45 ans d’âge pour la plupart. C’était une grosse année d’investissements, mais qui était nécessaire, même si le site n’avait jamais été laissé à l’abandon », conclut Jean-Denis Guignard.