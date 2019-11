Près de 12 000 $ pour la cour de l’école de Saint-Cyrille

Photo : Courtoisie.

Les élèves de l’école de Saint-Cyrille-de-Lessard avaient le sourire aux lèvres vendredi dernier et avec raison. La députée-ministre Marie-Eve Proulx était de passage pour remettre la somme de 11 807 $ à leur établissement vendredi dernier, un montant qui servira à apporter des améliorations à leur cour d’école.

La députée de Côte-du-Sud, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de Chaudière-Appalaches Marie-Eve Proulx a amassé ce montant dans le cadre de l’événement 1000 km du Grand Défi Pierre Lavoie. Approchée pour joindre les rangs de l’équipe de l’Assemblée nationale avec ses collègues de la CAQ François Bonnardel et Mathieu Lemay et deux anciens députés de Parti libéral et du Parti québécois, Marie-Eve Proulx s’engageait à parrainer une école de son comté à qui elle verserait les dons amassés. Son choix s’est porté sur celle de Saint-Cyrille.

« Il y a 45 écoles dans tout Côte-du-Sud. Si j’ai choisi Saint-Cyrille, c’est parce que c’est au centre du comté, que l’école a peu de moyens et que je jugeais important que les enfants puissent avoir accès à des équipements sportifs de qualité pour les inciter à bouger plus », résume-t-elle.

Les dons récoltés proviennent des gens du comté, mais également de collègues de l’Assemblée nationale, dont le premier ministre François Legault, confie-t-elle.

Concernant le défi à vélo de 1000 km, ce dernier consistait à pédaler la distance séparant le Saguenay—Lac-Saint-Jean de Montréal en alternance avec les membres de son équipe, du 13 au 16 juin dernier. « J’ai été chanceuse, car contrairement à mes collègues, la température était toujours belle quand c’était mon tour de pédaler », raconte la députée-ministre, qui ajoute avoir pédalé l’équivalent de 130 km par jour. « Je m’étais entraînée en conséquence et il faut dire que j’avais l’habitude faire des compétitions de triathlon qui impliquent, entre autres, de faire une partie en vélo », poursuit-elle.

Cour d’école

Avec cet argent, la directrice de l’école de Saint-Cyrille, Manon Tremblay, mentionne qu’il sera possible de procéder à la réfection de modules de jeux existants et d’aménager un lieu plus calme pour y tenir des classes extérieures. « C’est très tendance actuellement dans le milieu scolaire de donner certains enseignements dehors », explique-t-elle.

Les travaux pourraient être réalisés dès l’été prochain. Au plus tard, la cour d’école devrait avoir été complètement réaménagée pour l’été 2021.

Quant à Marie-Eve Proulx, la députée-ministre avoue avoir été approchée de nouveau pour participer au 1000 km du Grand Défi Pierre Lavoie cette année. « Il me resterait qu’à trouver l’école à parrainer », conclut-elle.