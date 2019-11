Près de 40 heures à la course sans dormir

Simon Pilotto à son arrivée à la fin de la course La diagonale des fous. Photo : Courtoisie.

Simon Pilotto de Saint-Onésime-d’Ixworth a réalisé tout un défi en octobre. Il a participé à la course La diagonale des fous du Grand Raid Reunion sur l’Île de la Réunion, soit 166 kilomètres de sentiers sinueux et escarpés à 9600 mètres de dénivelé positif.

Le coureur a pris 39 heures 55 minutes pour atteindre le fil d’arrivée, prenant rien de moins que le 262e rang sur 2700 participants. Il s’est arrêté pour se nourrir, mais n’a pas dormi durant son défi.

« Je travaille beaucoup physiquement, étant menuisier, maintenant maraîcher, ce qui aide énormément. Un défi comme cela, ça représente 80 % d’effort mental pour 20 % d’effort physique », a dit Simon Pilotto.

Il s’est entraîné un peu partout dans les rues et les rangs de Saint-Onésime à La Pocatière, en prévision du défi.

Durant la course, il a carburé entre autres au sirop d’érable et a mangé, comme il le fait déjà, le plus naturel possible. « Ça aide à contenir l’énergie, à recentrer. Tu penses à tout et rien en même temps », résume-t-il.

Le coureur âgé de 31 ans dit avoir eu un peu de mal au démarrage, puis la course a bien été. Au 120e kilomètre, le mal de pied l’a rattrapé surtout au niveau des descentes et il a trouvé les 40 derniers kilomètres difficiles.

Lorsqu’il a constaté son temps aux derniers quatre kilomètres, il a redoublé d’ardeur pour être sous la barre des 40 heures.

De retour à la maison, il s’est reposé avant d’entreprendre son nouveau défi, démarrer son entreprise de produits maraîchers, « Les Jardins du Haut-Pays » à Saint-Onésime.