Photo : Courtoisie.

La Commission scolaire de la Côte-du-Sud profite de la Grande semaine des tout-petits, qui se tient du 17 au 23 novembre prochain, afin de mettre de l’avant une précieuse collaboration avec plusieurs partenaires du milieu visant à assurer une transition vers l’école harmonieuse pour les familles et les petits qui débuteront la grande aventure scolaire sous peu.

Le Comité de transition scolaire de Montmagny-L’Islet est formé de 10 partenaires du milieu scolaire et de la petite-enfance, soit le Centre de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, la Commission scolaire de la Côte-du-Sud, l’Aventure 0-5 ans, Avenir d’enfants, le Bureau Coordonnateur de la MRC de Montmagny, le CPE Le Farfadet, le CPE Enfant-Bonheur, le CPE Les Coquins, le CPE Les Câlins d’amour ainsi que le CPE Les Petits souliers.

Les familles de Montmagny et de L’Islet verront apparaître dans plusieurs milieux qu’ils fréquentent des affiches faisant la promotion du partenariat du Comité de transition scolaire de Montmagny-L’Islet et de la campagne Présents pour une transition réussie vers l’école.

L’objectif de cette campagne est de travailler en collaboration afin que les acteurs du milieu se dotent d’une vision commune de ce qu’est la première transition scolaire en plus d’échanger et de réfléchir à leurs besoins respectifs. Cette initiative vise également à faire le point sur les actions déjà en place en vue de les conserver et de les bonifier.

Le Comité de transition scolaire de Montmagny-L’Islet rappelle aux familles que chaque acteur demeure entièrement disponible pour répondre aux questions et atténuer les angoisses que peut générer l’entrée à l’école. N’hésitez pas à faire appel à leurs ressources.