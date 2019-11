Résultats de Propulse ta voix!

Les huits finalistes en compagnie de leurs coachs et de partenaires du concours. Photo : Courtoisie.

Dimanche 10 novembre dernier au Camp musical de Saint-Alexandre-de-Kamouraska a été présentée la grande finale de la septième édition du concours de renommée provincial Propulse ta voix!

Christopher Therrien, 30 ans, de Sainte-Anne-de-Madawaska au Nouveau-Brunswick, a été proclamé grand lauréat 2019. Lauriane Yargeau, 32 ans, de Sherbrooke et Marc-Olivier Bergeron, 11 ans, de Salaberry-de-Valleyfield ont obtenu respectivement la deuxième et troisième position.

Les autres finalistes étant Sandrine Hébert, 22 ans, de Saint-Apollinaire, Gabrielle Rivest, 21 ans, de Sainte-Julienne, Christine Beaulieu, 41 ans, de Montmagny, Clara Magnan-Bossé, 14 ans, de Québec et Xavier Landry, 16 ans, de La Pocatière. Les quatre coachs, William Deslauriers, Léa Jarry, Mike Lee et Vanwho, ont tous été épatés par la qualité des prestations et le talent des candidats, de même que par l’équipe technique et la production.