Sophie Pelletier plus libre que jamais

Sophie Pelletier. Photo : Facebook Sophie Pelletier.

Sophie Pelletier s’amène en formule trio le 6 décembre prochain à la Médiathèque L’Héritage de L’Islet-Sud de Sainte-Perpétue. Si ce spectacle lui permet de renouer avec ses racines familiales, il sera aussi une occasion de présenter l’artiste qui n’a jamais paru aussi libre.

Deux mois déjà que Sophie Pelletier a fait paraître sa nouvelle chanson Pas comme ça qu’on s’aime, une pièce disco-funk aux influences années 70 assumées. « C’est très inspiré de l’artiste française Clara Luciani », avoue l’auteure-compositrice-interprète originaire de Rivière-Ouelle. Malgré ses sonorités « pop » qui font généralement le bonheur des radios, Pas comme ça qu’on s’aime n’a pas réussi à se frayer un chemin dans les grands réseaux jusqu’à maintenant, reconnaît-elle. Toutefois, dans les radios régionales, la pièce performe plutôt bien.

Loin d’être découragée par cette attention inégale des radios face à son nouveau matériel, cette situation semble avoir libéré une forme d’énergie créatrice chez Sophie Pelletier. De retour en studio récemment pour enregistrer les nouvelles chansons qui figureront sur son prochain EP, un mini-album de quatre pièces, elle raconte s’être éclatée comme jamais. « Je me suis dit : allons-y! Ne pensons pas radio. Je me fais plaisir », confie-t-elle.

Sophie a donc poursuivi son exploration funk-disco, où le son plus organique des vrais instruments se mariera à des touches électros question de rendre le tout « actuel », selon elle. La sortie de cet EP prévue pour bientôt, il doit confirmer l’orientation que l’auteure-compositrice-interprète désire donner à sa carrière à l’avenir : des mini-albums, plus fréquents, qui lui permettront d’évoluer et d’explorer davantage musicalement.

« Je ne veux pas me compartimenter dans un tiroir, et en même temps, je veux m’adapter aux nouveaux modes de consommation de la musique d’aujourd’hui. Le EP répond très bien à ça », poursuit-elle.

Médiathèque

Cette forme de renaissance, les fans de Sophie Pelletier pourront la constater le 6 décembre prochain dans le cadre de son spectacle à la Médiathèque L’Héritage de L’Islet-Sud de Sainte-Perpétue. Accompagnée de deux musiciens, dont un à la batterie et un autre au clavier, le trio interprètera Pas comme ça qu’on s’aime pour une première fois, ce qui n’est pas une mince tâche en soi étant donné l’omniprésence de la basse dans les arrangements musicaux initiaux. « Ça sera un défi », reconnaît Sophie Pelletier.

Autrement, le spectacle proposera quelques-uns des succès de ses deux premiers albums, quelques chansons du temps des fêtes à l’intérieur d’un medley acoustique et des airs musicaux à connotations religieuses. « Mon père est originaire de Sainte-Perpétue et ma mère de Sainte-Félicité. J’ai aussi fait beaucoup de chansonniers dans L’Islet-Sud à mes débuts. En jouant à la Médiathèque, c’est avec tout ça que je vais renouer en même temps. J’ai très hâte », mentionne l’artiste.

Billets en vente sur adls.ca.