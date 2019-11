St-Pamphile Fleuriste gagnante du Prix Fierté – MRC de L’Islet

Photo : Annie Gagnon Photographie.

Devant une foule record de plus de 300 personnes, la Chambre de commerce de Montmagny, le CLD et la MRC de Montmagny et la Société de développement économique de Montmagny ont reconnu l’apport et la réussite des entreprises de leur territoire lors de la soirée Cocktail Prestige Desjardins.

L’entreprise St-Pamphile Fleuriste a été récipiendaire du Prix Fierté – MRC de L’Islet qui était décerné pour la première fois. En l’absence d’un représentant du CN, leader de ce prix, Frédéric Corriveau, président de la Chambre de commerce de Montmagny, et René Laverdière, préfet de la MRC de L’Islet, ont remis le prix à l’entreprise gagnante, représentée par Catherine Bourgault et son conjoint.