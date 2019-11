Photo : Courtoisie.

Malgré une panne de courant généralisée à travers le territoire, l’activité « Troc tes fringues Tourville » fut un succès. Le 2 novembre dernier, les citoyens se sont déplacés en grand nombre à travers le territoire pour la seconde édition de Troc tes fringues Tourville.

Malgré une panne d’électricité généralisée, plus de 60 personnes ont participé à l’événement en donnant du linge, en se procurant des items, en prenant un café pour se réchauffer ou en faisant de nouvelles rencontres.

C’est aussi plus d’une tonne de vêtements qui ont transité lors de cette journée et plus d’une quinzaine de personnes qui se sont impliquées à l’organisation et au déroulement de l’activité.

Les dons en argent recueillis permettront d’assurer l’existence de journées comme celles-ci dans le futur. C’est dans le cadre du projet Vigilance que cette activité est rendue possible.