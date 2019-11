Un concert en cadeau pour Noël à Saint-Jean-Port-Joli

Photo : Courtoisie.

Vous êtes conviés gratuitement au concert de Noël de Saint-Jean-Port-Joli, le samedi 7 décembre prochain, à compter de 19 h 30.

Cette année, le concert sera produit avec La Chorale Saint-Thomas et ses amis, sous la direction artistique de Mme Claire Mainville et la chorale des écoles primaires de Saint-Jean-Port-Joli, sous la direction d’Andréanne Vachon, et Saint-Aubert, sous celle de Jean-Philippe Khazoom.

Cette soirée est un cadeau offert par les entreprises de la région et se veut un outil de financement pour la Fabrique ainsi qu’une occasion de rencontres à ne pas manquer.

Entrée libre, contribution volontaire acceptée. Premier arrivé, premier placé. Remis au lendemain en cas de tempête.