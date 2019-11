Un contrat avec la LNH pour quatre entrepreneurs de L’Islet

De gauche à droite : Dominic Lord, Sylvain Gagnon et Etienne Bernier. Photo : Courtoisie.

Quatre entrepreneurs de la région L’Islet, Jonathan Anctil, Étienne Bernier, Sylvain Gagnon et Dominic Lord, ont de quoi surfer sur un nuage. Basés à Québec et copropriétaires de l’entreprise Kreezee avec trois autres actionnaires, leur plateforme web sert désormais à divulguer les résultats de la NHL Youth Cup aux États-Unis, forme de compétition s’apparentant au Tournoi international de Hockey Pee-wee de Québec, mais rattachée à la Ligue nationale de hockey.

Ce nouveau partenariat, Kreezee l’a développé un peu par hasard. Lors d’un tournoi de hockey pour jeunes se déroulant à Philadelphie, ils ont rencontré des responsables des Flyers également impliqués dans la NHL Youth Cup.

« On s’est adonné à leur présenter notre plateforme web qui sert à diffuser des résultats sportifs. Ils ont adoré et ils ont décidé de faire affaire avec nous », raconte Étienne Bernier originaire de Saint-Cyrille-de-Lessard, mais également directeur général et cofondateur de Kreezee.

Il ne s’agit pas du plus gros tournoi de hockey pour jeunes aux États-Unis relativise-t-il, mais certes l’un des plus prestigieux en raison de son affiliation avec la Ligue nationale de hockey. « Les équipes reprennent les noms des équipes des principaux marchés américains de la LNH, un peu comme les équipes québécoises qui participent au Tournoi Pee-wee de Québec et qui se nomment selon les formations de la Ligue de hockey junior majeur du Québec de leur région », explique-t-il.

Progression fulgurante

Lancée en 2014-2015, la plateforme web Kreezee est intimement liée la Ligue de hockey Côte-Sud Coors Light (LHCS) dans laquelle évolue l’Impérial de Saint-Pascal, les Seigneurs de La Pocatière et le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli. À l’origine, le site devait répondre au besoin d’une ligue de hockey adulte de six équipes au budget limité, mais désireuses de publier ses résultats sur une plateforme web professionnelle. « La ligue a cessé de fonctionner avant qu’on ne livre le produit », mentionne en riant Étienne Bernier.

Leur travail n’a finalement pas été fait en vain, car peu de temps après ils entraient en contact avec Jean-Philippe Cloutier, à l’époque président de la LHCS, afin de créer un site web de résultats pour la ligue qui en était encore qu’à ses balbutiements. « On avait déjà la base, mais seulement trois mois pour livrer la plateforme bêta qui allait être utilisée par la LHCS. On a engagé deux stagiaires pour nous aider, dont un qui est resté avec nous et qui est devenu coactionnaire de l’entreprise », confie le directeur général.

Grâce à la LHCS, Kreezee a acquis une belle notoriété dans le milieu sportif, permettant ainsi à l’entreprise de mousser les trois produits de sa plateforme : la gestion de ligues, la gestion de tournois et la gestion d’associations sportives. En cinq ans, Kreezee a rejoint pas moins de trois millions d’usagers, dont 195 000 nouveaux dans les neuf dernières semaines. 35 % de son marché est maintenant aux États-Unis, alors qu’il était que de 9 % à pareille date l’an dernier. « Sur les 12 tournois pour jeunes les mieux cotés aux États-Unis, huit font affaire avec Kreezee », poursuit Étienne Bernier.

Entièrement gratuite jusqu’à l’an dernier, la plateforme Kreezee offre désormais des plans « pro » et « premium » moyennant certains frais. Une application mobile reprenant un principe de tarification similaire a aussi été développée et permet de suivre différentes équipes sportives au sein de tournois ou de ligues et d’être notifiés sur les matchs à venir ou les résultats en temps réel. Afin d’accélérer sa croissance, l’entreprise s’est lancée récemment dans une ronde de financement.