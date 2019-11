Un deuxième motel industriel à Saint-Pamphile

Photo : Maxime Paradis.

Saint-Pamphile a inauguré, samedi dernier, le second motel industriel construit par la Société de développement industriel de Saint-Pamphile (SODISPA) dans le nouveau parc industriel « La Relève », un bâtiment qui aura coûté 1,2 M$.

Concrètement, les installations de ce motel industriel permettront aux entreprises de bénéficier de locaux à des prix avantageux pour favoriser leur développement au cours de leurs premières années d’existence ou d’une période d’expansion importante.

C’est l’entreprise Pamphi-Bois qui s’y installe finalement, quittant ainsi un espace au cœur du village. Elle occupera l’ensemble du bâtiment de 100 pieds carrés de planchers.

« Ils avaient besoin d’agrandir, donc c’est vraiment gagnant-gagnant pour tout le monde. Ça va laisser de la place dans le village pour d’autres projets qui s’en viennent là-bas », a dit la présidente de la SODISPA, Véronique Gagnon.

« On n’a pas le choix, on n’est pas une grosse ville. Si on veut se garder vivant, il ne faut pas arrêter. On a envie d’avoir de belles grosses entreprises encore chez nous, alors on essaie de se montrer attrayants », a-t-elle ajouté.

Le nouveau bâtiment est situé au 1, rue Juliette-Dupont à l’intérieur du parc industriel. Rappelons que le premier bâtiment industriel construit par la SODISPA a été vendu à Industrie Maibec. Pour le moment, il n’y a pas de phase 3 de prévue, mais ce n’est pas totalement exclu. « On n’a pas de troisième phase dans nos plans de match, car on a déjà un projet de garderie atypique. On se concentre sur ce qu’on fait, pour bien le faire. On va toujours avec le pouls de la population, on regarde c’est quoi les besoins qu’il y a dans le coin et on s’adapte à cela », ajoute Mme Gagnon.

Le rôle de la SODISPA dans la garderie atypique est de loger la garderie et de trouver des partenaires financiers pour aménager la garderie.