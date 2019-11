Un hiver long, froid et enneigé

Photo : Jan Szwagrzyk (Unsplash.com).

Vous avez trouvé le dernier hiver long, froid et enneigé? Attachez votre tuque, car il semblerait que le prochain ait un air de déjà-vu.

André Monette, météorologue chez MétéoMédia, aurait sûrement voulu présenter des prévisions plus optimistes aux gens de Kamouraska-L’Islet, mais la tendance saisonnière prévoit essentiellement des températures sous les normales saisonnières, avec une moyenne oscillant autour de -6 °C le jour et de -14 la nuit.

« Décembre sera plus doux, mais la deuxième moitié de l’hiver risque d’être un petit peu plus intense. La bonne nouvelle, c’est qu’avec ce temps froid, vous ne devriez pas être trop affectés par des cocktails météo impliquant du grésil ou de la pluie verglaçante », ajoute-t-il.

Ainsi, côté précipitations, environ 350 cm de neige devraient tomber sur la région entre le 1er décembre et le 29 février. « Nous sommes sur la trajectoire des dépressions qui apporteront beaucoup de neige, plus que l’an dernier », indique André Monette, sans réserve.

À qui la faute?

La grande responsable de cet hiver glacial qui s’annonce serait la température plus chaude des eaux du Pacifique à l’ouest de la Colombie-Britannique. Si cette chaleur inhabituelle de l’océan permet à la Côte ouest-canadienne de connaître un hiver plus doux qu’à l’habitude, elle aura pour conséquence de faire descendre davantage les masses d’air polaire sur les Prairies et l’Ontario.

Dans son ensemble, le Québec devrait s’en tirer beaucoup plus aisément que ses voisines de l’Ouest, mais il ne sera pas épargné non plus, insiste André Monette. « Plus on va vers l’Est et plus les températures seront modérées. Les gens sur la Côte-Nord et en Gaspésie, par exemple, vont connaître un hiver beaucoup plus près des normales qu’en Abitibi », confie le météorologue.

Et ne comptez pas sur la clémence de Dame nature pour qu’elle écourte le tout. Au contraire, encore à l’image de l’an dernier, l’hiver risque de s’accrocher longtemps en mars et en avril prochain selon André Monette. Aussi bien dire qu’il faudra à nouveau faire preuve de patience cette année et savoir savourer les belles journées lorsqu’elles se pointeront le bout du nez.