Un imposant événement s’amène au Centre Bombardier

Devant, de gauche à droite : Véronique Michaud, Sylvain Hudon, Jean D’Amour et Denis Williams. Derrière : Représentants d’entreprises qui participeront à l’événement. Photo : Maxime Paradis.

Le Centre Bombardier de La Pocatière sera hôte, les 28, 29 février et 1er mars prochains, du 1er Salon Agro-Machinerie Financement agricole Canada, une première dans la région. Poussé par Leva Stratégie, l’événement promet déjà une vingtaine d’exposants et l’équivalent de 5 M$ en machinerie dans le Centre Bombardier.

Fruit d’une idée de l’ancien député libéral de Rivière-du-Loup—Témiscouata Jean D’Amour et de sa collègue Véronique Michaud, tous deux associés et propriétaires de la firme Leva Stratégie, ce salon unique dans la région vise à attirer entre 3000 et 5000 visiteurs de Montmagny à Rimouski. Il rassemblera autant des producteurs agroalimentaires de la région qui exposeront dans la Salle Desjardins que les principaux équipementiers agricoles de l’industrie.

« Actuellement, la glace est toute louée et on peut déjà vous annoncer qu’ils seront 26 exposants au total », déclare fièrement le co-promoteur Jean D’Amour.

Parmi eux, mentionnons Avantis Coopérative, la Compagnie Normand, les Équipements SAM et les Équipements J.P.L, qui ont tous pignon sur rue au Kamouraska.

En ce qui concerne les exposants agroalimentaires, certains sont déjà confirmés, mais d’autres peuvent s’ajouter. Les intéressés peuvent contacter les organisateurs via la page de Facebook de l’événement Salon agro-machinerie. « Oui, ça sera un événement familial, mais nous voulons avant tout que des affaires se concluent ici », ajoute M. D’Amour.

Choix naturel

Originaire du Kamouraska, la coorganisatrice Véronique Michaud avoue que le choix de La Pocatière pour tenir l’événement était tout naturel. Reconnues comme lieu de fondation de la première école d’agriculture au Canada, la ville et la région se démarquent aujourd’hui comme les chefs de file dans le domaine de l’agriculture au Bas-Saint-Laurent. « Pour nous, il s’agit d’un événement annuel que nous aimerions tenir toujours autour de ces mêmes dates, avant que les agriculteurs ne regagnent les champs », poursuit-elle.

Un souhait qui se concrétisera vraisemblablement pour les deux premières éditions en raison d’un partenariat de deux ans signé avec Financement agricole Canada à titre de commanditaire officiel de l’événement. « Si on s’engage déjà pour deux ans, c’est parce qu’on y croit et que la vision du Salon Agro-Machinerie est la même que la nôtre : promouvoir et encourager une agriculture innovante au Bas-Saint-Laurent », confie Denis Williams, directeur régional Est-du-Québec chez Financement agricole Canada.

Si les retombées de l’événement pour sa ville et la région font déjà saliver le maire de La Pocatière Sylvain Hudon, il avoue que le choix du Centre Bombardier par les promoteurs fait la démonstration des atouts multifonctionnels de l’aréna pour la tenue d’un événement d’aussi grande envergure. « Si on considère que les mezzanines, la glace et la Salle Desjardins seront utilisés durant les trois jours du Salon, on peut dire qu’il s’agit du plus gros événement de ce type qu’on aura accueilli à ce jour au Centre Bombardier », conclut-il.