Un record de longévité à Villa Maria

C’est le 26 octobre dernier que le CHSLD Villa Maria de Saint-Alexandre a eu l’honneur de fêter Mme Anne-Marie Dionne, une belle centenaire de 105 ans.

Elle est née le 13 octobre 1914, fille d’Alice Lavoie et de Luc Dionne de Saint-Pascal. Issue d’une grosse famille, elle est la quatrième de dix enfants et compte 38 neveux et nièces.

Mme Dionne a demeuré sur une ferme et est très fière d’avoir eu une belle famille et d’avoir aidé ses frères et sœurs ainsi que ses parents. Dotée d’un sourire attachant et sympathique, elle prend plaisir à piquer une jasette à toute personne en visite.

Elle réside au Centre Villa Maria depuis 2018. C’est entouré de quelques membres de sa famille, de résidents, du personnel et de bénévoles du centre que Mme Dionne a célébré son anniversaire.