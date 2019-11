Une activité visant la rétention des finissants du Kamouraska

Le match parfait s’est tenu au Mistook du Cégep de La Pocatière le 13 novembre dernier. Photo : Maxime Paradis.

Plus d’une douzaine d’organisations socioéconomiques du Kamouraska se sont unies pour jouer les entremetteurs entre les employeurs du territoire et les finissants de la région, le 13 novembre dernier. Intitulée « Le match parfait », cette activité 4 à 6 tenue au Mistook du Cégep de La Pocatière avait pour but d’améliorer la rétention des étudiants de la région sur le point de joindre le marché du travail.

Une expérience similaire avait déjà été réalisée l’hiver dernier lors de la Semaine de l’emploi au Kamouraska. « L’expérience a été très positive, mais le commentaire qui est revenu c’était qu’on n’avait peut-être pas choisi le bon moment pour tenir l’activité », explique Édith Samson, directrice générale de Projektion 16-35 et membre du comité organisateur.

Les différents acteurs tels Emploi-Québec, les établissements scolaires de la région et les organismes socioéconomiques et en employabilité de la région étant déjà mobilisés, il a été décidé de renouveler l’expérience aussi rapidement qu’à l’automne, lorsque les étudiants ne sont pas en stage ou déjà arrêté sur l’endroit où ils iront travailler.

« Les employeurs qui participent à l’activité sont bien conscients que les étudiants qu’ils rencontrent aujourd’hui ne seront pas disponibles demain matin. D’un autre côté, l’objectif n’est pas de combler des besoins en main-d’œuvre dans l’immédiat, mais plutôt de présenter les possibilités aux étudiants afin d’améliorer leur rétention dans la région à la fin de leurs études », précise la directrice générale.

Avec un taux de chômage de 4,8 % dans la province en septembre dernier selon l’Institut de la statistique du Québec, Édith Samson avoue que rares sont les étudiants inquiets de ne pas trouver de débouchés dans leur domaine d’étude, à la toute fin de leur scolarité. Dans ce contexte de pénurie de main-d’œuvre, il devient donc primordial pour les employeurs de faire connaître leurs offres d’emplois aux étudiants, et cela, avant même qu’ils ne commencent à chercher. « Plus de 27 entreprises sont présentes aujourd’hui. Je crois que ça témoigne bien des défis que nous vivons en matière de main-d’œuvre dans la région », poursuit-elle.

27 employeurs, mais qui n’ont pas été choisi au hasard pour autant, car pour faire « Le match parfait », il était impératif que les entreprises aient des emplois à offrir qui correspondent aux différents domaines d’études offerts actuellement dans les maisons d’enseignement de la région. Une contrainte qui ne semble pas avoir dérangé outre mesure ces employeurs. « Cette activité a été une occasion pour nous d’aller à la rencontre d’élèves intéressés et intéressants, de discuter avec des enseignants reliés à notre champ d’activités et de faire découvrir notre organisation, ainsi que nos opportunités d’emplois et de stages auprès de la relève de demain », mentionne Simon Castonguay, conseiller en ressources humaines chez Solutions Novika.

Avec une centaine d’étudiants du Cégep de La Pocatière, de l’ITA, Campus de La Pocatière et du CFP Pavillon-de-l’Avenir ayant participé à l’événement, il y a fort à parier que « Le match parfait » sera de retour l’an prochain.