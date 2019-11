Une application anti-gaspillage dans les IGA de Saint-Pascal et La Pocatière

Photo : Courtoisie.

La toute nouvelle application mobile anti-gaspillage 100 % québécoise « FoodHero » est disponible dans les magasins IGA de La Pocatière et Saint-Pascal.

Il s’agit une solution supplémentaire à la réduction du gaspillage alimentaire.

Grâce à FoodHero, les utilisateurs pourront profiter de rabais sur des aliments encore comestibles, mais dont la date de péremption approche. Une application gratuite qui propose chaque jour de nouvelles offres alimentaires, sur la viande et le poisson, les fruits et les légumes, des produits laitiers, des œufs et même des plats préparés.

Une aubaine à la fois pour les consommateurs qui font des économies sur leur épicerie et pour les marchands qui voient baisser les coûts économiques et environnementaux qu’engendrent la production, le transport et l’enfouissement des produits non consommés.

L’application, en période d’essai depuis cinq mois dans quelques IGA au Québec, a profité d’un accueil favorable auprès des consommateurs. IGA souhaite maintenant l’étendre au plus grand nombre.

Pour découvrir comment devenir un héros sauveur de bouffe et pour voir la liste des IGA participants, rendez-vous sur : www.iga.net/fr/implication/environnement/foodhero_et_iga.