Une ferme kamouraskoise se distingue à l’Ordre national du mérite agricole

Julie Plouffe et Bernard Labrie. Photo : Courtoisie.

La Ferme Jean Labrie de Kamouraska s’est distinguée sur les plans régional et national lors de la dernière remise de prix de l’Ordre national du mérite agricole. Plus haute distinction décernée aux agriculteurs québécois, ce concours encourage l’excellence et le développement d’une industrie agroalimentaire dynamique, novatrice et rentable.

Créé en 1889, l’Ordre national du mérite agricole en était à sa 130e remise le 18 octobre dernier. Annuellement, différentes régions sont à l’honneur au niveau national. Cette année, ce groupe était représenté par l’Abitibi-Témiscamingue–Nord-du-Québec, le Bas-Saint-Laurent, la Côte-Nord, la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et le Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Après avoir pris le 1er rang régional au Bas-Saint-Laurent, la Ferme Jean Labrie a terminé deuxième au niveau national, une fierté pour les copropriétaires Bernard Labrie et Julie Plouffe, la huitième génération à opérer cette ferme laitière de 300 vaches à Kamouraska, dont 150 vaches sont en lactation.

« La beauté de ce concours-là, c’est que l’évaluation des juges apporte un œil extérieur sur nos pratiques, ce qui nous permet de grandir et de nous améliorer pour le futur », explique Bernard Labrie.

Disposant de 800 acres de terre, la Ferme Jean Labrie se démarque, entre autres, par l’utilisation d’un système de guidage GPS qui facilite les travaux aux champs depuis une bonne dizaine d’années. Cette technologie, quand même assez répandue dans le domaine, permet à l’entreprise de mieux protéger l’environnement, de maximiser ses ressources lors de l’épandage d’engrais ou des semences et de mieux suivre le rendement des sols, augmentant ainsi la performance de chaque acre de terre. « C’est un point qui a sûrement joué dans l’obtention des prix », souligne M. Labrie.

Bronze, Argent, Or?

Récipiendaires aux niveaux national et régional dans la catégorie Argent, la Ferme Jean Labrie s’était distinguée cinq ans auparavant dans la catégorie Bronze, en terminant respectivement 2e (régional) et 3e (national). Ces premières distinctions sont celles qui ont permis à l’entreprise de se présenter la catégorie Argent cette année. « Pour passer à une catégorie supérieure, une entreprise doit obtenir un minimum de points dans la catégorie qui la précède », résume Bernard Labrie.

Ainsi, l’entreprise de Kamouraska se permet déjà de rêver à l’Or dans cinq ans, lorsque la région sera de nouveau à l’honneur au niveau national. « On va prendre le temps de bien faire les choses d’ici là », ajoutent les propriétaires Julie Plouffe et Bernard Labrie, actuellement en processus d’intégration de leur fils Sébastien comme relève de l’entreprise.

De plus, Bernard Labrie et Julie Plouffe désirent travailler à l’amélioration du bien-être de leurs bêtes, une préoccupation d’avant-garde qui semble inscrite dans leurs gènes, eux qui étaient parmi les premiers à doter leur ferme d’un système complètement automatisé et robotisé pour la production laitière, à l’époque. « On construit actuellement une étable pour les vaches en vêlage, dans le but d’augmenter leur confort. Le bien-être animal, c’est un incontournable aujourd’hui », concluent-ils.