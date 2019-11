Une fête technologique pour les jeunes de la région

Photo : Courtoisie.

La Journée Accro de la techno s’est déroulée le 21 novembre à La Vigie de Saint-Jean-Port-Joli.

Plus de 800 jeunes de 5e, 6e année du primaire ainsi que 1re, 2e année du secondaire se sont rendus à l’événement pour visiter seize kiosques tenus par des entreprises et institutions d’éducation de la région. Cette journée, offerte gratuitement aux écoles de Montmagny à Rivière-du-Loup, permet de susciter chez les jeunes un intérêt pour les sciences et les technologies.

Cette année, les exposants ont proposé de nouvelles expériences interactives aux jeunes. Les étudiants ont eu la chance de découvrir l’impression 3D, de comprendre la transformation alimentaire en exerçant quelques analyses physico-chimiques du lait et même faire l’essai de casque de réalité virtuelle.

« Grâce à l’excellente collaboration des entreprises et des institutions de la région, la Journée Accro de la Techno continue d’être un succès. Les partenaires rivalisent par leur originalité pour impressionner les jeunes et ils ne manquent pas leur coup », mentionne le directeur de l’organisation, Éric Dufresne.

L’événement sera de retour pour sa 5e édition en novembre 2020 dans la MRC de Kamouraska.