Une fin de semaine difficile pour l’Everest

Photo : Courtoisie.

L’Everest n’a pas retrouvé le chemin de la victoire cette fin de semaine, alors que les hommes de Simon Olivier se sont inclinés 7-4 contre le Titan de Princeville, vendredi sur la route, et 6-3 contre l’Inouk de Granby, dimanche à la maison.

L’Everest visitait le Titan de Princeville vendredi et la partie ne s’est pas déroulée comme l’aurait souhaité l’entraineur-chef Simon Olivier. En début de troisième période, c’était déjà 5-0 pour l’équipe locale, avant que l’Everest commence à peine à se mettre en marche. Les Sud-Côtois ont essayé une remontée, mais malheureusement le Titan a coupé tout espoir avec un but à la dernière minute pour l’emporter 7-4. Dans la défaite, Yan-Cédric Gaudreault, Louis-Daniel Miville, Gabriel Blouin et Vincent Drolet ont fait vibrer les cordages pour l’Everest.

Dimanche, l’Everest avait la chance de rebondir à la maison contre l’Inouk de Granby, après la contre-performance de vendredi. Les hommes de Simon Olivier ont connu un bon début de match en marquant le premier but. Malheureusement, l’Everest s’est buté à un gardien de but en grande forme, Marc-Antoine Dufour qui a arrêté 41 des 44 lancers dirigés vers lui pour permettre à son équipe de l’emporter par la marque de 6-3. Dans la défaite, Jacob Lavallée, Louis-Daniel Miville et Yan-Cédric Gaudreault ont trouvé le fond du filet.

L’action reprendra ce vendredi 15 novembre dès 19 h 30 à Terrebonne et le dimanche 17 novembre, l’Everest recevra les Prédateurs de Saint-Gabriel-de-Brandon, dès 14 h.