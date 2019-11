Une Pocatoise veut traverser l’Arctique en traîneau à chiens

Julia Perron Langlois. Photo : Courtoisie.

Julia Perron Langlois n’a visiblement pas peur des défis. Après avoir gravi les plus hauts sommets d’Afrique et d’Amérique du Sud, elle rêve de s’élancer sur les sentiers de l’Arctique scandinave en traîneau à chiens, dans le cadre de la Fjallraven Polar Expedition 2020. Mais pour y parvenir, elle doit séduire le jury du concours ou récolter un maximum de votes sur le web.

Originaire de La Pocatière, Julia Perron Langlois habite Montréal depuis maintenant quelques années, où elle travaille comme technicienne audiovisuelle au siège social d’Hydro-Québec. Elle est curieuse et amoureuse des voyages depuis qu’elle a pris part à un échange linguistique en Angleterre organisé par son enseignante d’anglais à l’école polyvalente de La Pocatière. Ce n’est toutefois qu’en 2013 qu’elle s’est découvert une âme d’aventurière en escaladant le Kilimandjaro, plus haut sommet d’Afrique, expédition qui lui a permis d’amasser 12 000 $ qu’elle a remis à la Société de recherche sur le cancer.

« Je ne connaissais rien aux expéditions de ce genre ou à la randonnée avant ça. C’est là que j’ai eu la piqûre », confie-t-elle.

Depuis, ce type d’aventure est devenu comme une seconde nature pour Julia, elle qui a également gravi l’Aconcagua, plus haut sommet d’Amérique du Sud, après son expérience au Kilimandjaro. « C’est sûr que la beauté de la nature est toujours un élément de motivation, mais ce genre d’expédition est aussi très enrichissant sur le plan personnel », ajoute-t-elle.

L’Arctique

Pour son prochain défi, Julia Perron Langlais aimerait participer à la Fjallraven Polar Expedition 2020 qui consiste à traverser 300 km de désert arctique en traîneau à chiens dans le nord de la Scandinavie, un rêve qu’elle chérit depuis maintenant deux ans. « Je voulais le faire l’an dernier, mais je me suis pris trop tard pour préparer mon dossier de candidature », explique-t-elle.

Poussée par la marque de vêtements suédoise Fjallraven, cette expédition polaire de six jours permet à l’entreprise de tester, entre autres, la qualité de ses vêtements et de son matériel de plein air, tout en faisant la promotion de ceux-ci dans le cadre d’une randonnée qui sort de l’ordinaire. « L’entreprise paye tout et fournit tout. On est accompagné et encadré tout au long de l’expédition. Tout ce qu’il me manque, c’est de gagner ma place », poursuit la jeune aventurière de 27 ans.

Pour participer, Julia doit remporter une des deux places réservées à des candidats provenant du Canada et des États-Unis. Une de ces places sera attribuée par un jury qui analysera l’ensemble des candidatures soumises, alors que l’autre sera offerte à celui ou celle qui aura amassé le plus de votes sur le web. En termes de votes, Julia Perron Langlais est actuellement 14eà l’échelle nord-américaine. « Si je pouvais terminer au 1errang pour les votes je serais bien heureuse, mais j’aimerais avant tout que ma candidature et ma vidéo de présentation séduisent les juges », avoue la technicienne audiovisuelle.

La Fjallraven Polar Expedition est prévue à la fin avril début mai 2020. Pour voter pour Julia, cliquez ici. Le résultat sera connu le 18 décembre prochain.