Une première Fête des semences pour La Pocatière

Photo : Courtoisie.

« Les semences arrivent en Ville ! » sera la thématique de la toute première édition de la Fête des semences à La Pocatière. Initiée par le Jardin floral de La Pocatière, cet événement se tiendra le dimanche 2 février 2020, à l’ITA, campus de La Pocatière.

Cette Fête des semences se veut un événement rassembleur et chaleureux au cœur de l’hiver. Les visiteurs iront à la rencontre de semenciers québécois ainsi que d’autres acteurs du milieu pour échanger et approfondir leurs connaissances horticoles.

Des conférences et une activité d’échange de semences compléteront la programmation entièrement gratuite. Les jardiniers pourront ainsi amorcer leur planification de la saison horticole en faisant le plein de semences québécoises et écologiques de fleurs, de légumes, de fines herbes et de plantes médicinales.

Le comité organisateur est composé : d’étudiants et de membres du personnel de l’ITA, du Jardin floral de La Pocatière, des Incroyables comestibles La Pocatière, du Regroupement d’agriculture urbaine de La Pocatière et de plusieurs citoyens. Ensemble, ils travaillent déjà à faire de cette première Fête des semences un rassemblement incontournable pour les amateurs de jardinage de l’Est-du-Québec et de la Côte-du-Sud.