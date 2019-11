Une remontée et un match à oublier

Photo : Annie Gagnon photographie.

L’Everest a vaincu le Titan de Princeville 6-5 en tirs de barrage à la maison, vendredi soir, et s’est incliné 8-0 du côté de Longueuil dimanche après-midi. L’Everest recevait la visite du Titan de Princeville et la partie n’avait pas commencé comme les hommes de Simon Olivier l’espéraient.

Après un peu plus de 20 minutes de jeu, l’Everest tirait de l’arrière par la marque de 5-0. Alors que les partisans n’y croyaient presque plus, l’Everest a trouvé une façon de revenir dans le match pour finalement l’emporter 6-5 en tirs de barrage. Olivier Pouliot, Louis-Daniel Miville, William Dumont, Dominic Cormier et Alexandre Gagnon ont tous touché la cible pour permettre à l’Everest d’amener le match en prolongation et en tirs de barrage par la suite. Alexandre Gagnon, William Dumont et Dominic Cormier ont été les marqueurs en tirs de barrage.

Dimanche, l’Everest visitait le Collège français de Longueuil, mais les Longueuillois n’ont fait qu’une bouchée des hommes de Simon Olivier, l’emportant 8-0. Ce fut un match difficile, mais l’équipe pourra se reprendre vendredi contre le Titan de Princeville, alors que l’Everest leur rendra visite.