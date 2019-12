75 000 $ pour la rénovation de la Salle André-Gagnon

Spectacle pour enfants réalisé sur la scène de la Salle André-Gagnon. Photo : Facebook Salle André-Gagnon.

La Ville de La Pocatière consent 75 000 $ au projet de rénovation de la Salle André-Gagnon. La somme a été confirmée lors de la dernière séance du conseil municipal de la Ville, le 2 décembre dernier.

Il s’agit d’un premier appui de taille pour la Corporation régionale de la Salle André-Gagnon, qui pilote actuellement un dossier de rénovation majeure de ses installations en collaboration avec le Cégep de La Pocatière qui en demeure propriétaire.

« C’est un appui inespéré. Notre objectif est de mobiliser de partenaires stratégiques comme la Ville avant de lancer notre campagne de financement populaire au courant de l’hiver », indique Jean Desjardins, président de la Corporation.

Ce projet de rénovation est évalué à 4,2 M$. Il implique la construction d’une entrée indépendante, l’aménagement d’un foyer d’accueil avec bar à l’arrière de la salle de spectacle, le réaménagement de la scène et la mise à niveau de certains équipements d’éclairage et de sonorisation, le remplacement des bancs et la création d’une allée centrale pour faciliter la circulation des spectateurs et des personnes à mobilité réduite.

Les dernières modifications majeures réalisées à la Salle André-Gagnon dateraient du début des années 80. Comme le souligne Jean Desjardins, toutes les personnes actuellement au fait du dossier reconnaissent qu’une modernisation des installations est devenue nécessaire. « Nos deux députés ont été rencontrés sur le sujet et ils sont très ouverts à notre projet. On sent également la même ouverture du côté du ministère de la Culture où on a déposé une demande de financement il y a plus d’un an. Aux dernières nouvelles, notre dossier cheminerait bien », ajoute le président.

Plus conviviale

Contacté afin de commenter l’appui financier de 75 000 $ voté par le conseil municipal, le maire de La Pocatière Sylvain Hudon avouait avoir eu la chance de voir les plans du réaménagement projeté et que la Salle André-Gagnon serait beaucoup plus conviviale une fois les travaux terminés. « On s’engage pour un 75 000 $ sur cinq ans, car on croit beaucoup au projet. La Salle André-Gagnon ne sert pas juste à y présenter des spectacles d’artistes professionnels, elle sert aussi pour divers événements organisés par le Cégep ou d’autres organisations du milieu », mentionne-t-il.

La Ville de La Pocatière verse également une aide financière annuelle de 15 000 $ à la Corporation, en appui à sa programmation de spectacles professionnels. Cette aide annuelle a aussi été reconduite pour les cinq prochaines années lors de la dernière réunion du conseil municipal de confirmer M. Hudon.