Aide au fonctionnement pour trois musées de L’Islet

De gauche à droite : Marie-Claude Gamache, directrice générale du Musée maritime du Québec, Marie-Eve Proulx, Simon Mercier, président du Musée maritime, et Jean Parent, président sortant. Photo : Courtoisie.

Trois musées de la MRC de L’Islet, soit le Musée maritime du Québec à L’Islet, le Musée de la mémoire vivante de Saint-Jean-Port-Joli et la Seigneurie des Aulnaies à Saint-Roch-des-Aulnaies, se sont vus confirmer une aide au fonctionnement de la part du ministère de la Cultre et des Communications.

L’annonce a été faite par la députée de Côte-du-Sud, ministre déléguée au développement économique régional et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches Marie-Eve Proulx le 16 décembre, au nom de la ministre de la Culture et des Communicaitons Nathalie Roy. L’enveloppe totalise plus de 3 200 000 $ pour toute la région de la Chaudière-Appalaches.

« Les musées du Québec constituent un secteur d’activité majeur, tant en termes d’investissements publics directs qu’en ce qui concerne les nombreuses retombées économiques et culturelles qu’ils engendrent. Ils représentent également des institutions proches de la population qui valorisent la connaissance, la découverte et le patrimoine. Soucieux de permettre à tous l’accès à ces établissements muséologiques qui font la fierté des citoyens, votre gouvernement estime essentiel d’encourager leur essor dans toutes les régions du Québec », indique la députée et ministre Marie-Eve Proulx.