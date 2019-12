Belles performances en gymnastique

Photo : Courtoisie.

Les 30 novembre et 1er décembre derniers, 17 gymnastes des catégories JO4, JO5 et JO6 du circuit provincial du club de gymnastique Gymagine de La Pocatière ont participé à une compétition invitation à Drummondville.

Un total de 23 médailles et de 15 rubans ont été remportés dans le cadre de cette compétition. Notons, entre autres, les performances de Talia Beaulieu (JO4 13-14 ans), Mélina Lévesque (JO5 13-14 ans), Ève Lévesque (JO5 15 ans +) et Elizabeth Dionne (JO6 15 ans +) qui se sont toutes les quatre classées dans les trois premières positions au cumulatif dans leur catégorie respective.

La première sélection officielle de la saison gymnique 2019-2020 pour les gymnastes du circuit provincial du club Gymagine se tiendra à Victoriaville les 25 et 26 janvier 2020 pour les gymnastes des catégories JO4 et JO5, et à Charny les 8 et 9 février 2020 pour la catégorie JO6.