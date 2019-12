Benjamin Ouellet. Photo : Courtoisie.

Le 13 décembre dernier, Parasport Québec a nommé Benjamin Ouellet de Saint-Pascal « athlète élite » suite à sa performance de 2 h 16.49 au Ian Hume Invitation 2019 de Thetford Mines, le 16 juin 2019, et son temps de 4 h 40 au Championnat canadien de juillet dernier à Montréal.

Le jeune marathonien souffrant d’une déficience visuelle passe ainsi de la classe « relève » à « élite ». Comme le souligne son père Francis Ouellet, c’est les athlètes « élite » et « excellence » qui accèdent aux Olympiques. « C’est une belle marque de confiance et un pas de plus pour les Jeux paralympiques de Paris en 2024 », concluait-il.