Bernard Généreux n’appuie pas la création de banques postales

Le bureau de poste de Sainte-Perpétue. Photo : Maxime Paradis.

Le député fédéral Bernard Généreux n’est pas en accord avec la création de banques postales dans les bureaux de poste afin de pallier la perte de services financiers dans les petites municipalités. Une résolution en ce sens a pourtant été adoptée récemment par la Municipalité de Sainte-Perpétue dans L’Islet.

L’idée de convertir les bureaux de poste des petites communautés rurales canadiennes en banques postales où il serait possible pour les citoyens de ces municipalités d’avoir accès à certains services financiers n’est pas une idée nouvelle. Le maire de Saint-Roch-des-Aulnaies André Simard avait lui-même plaidé en faveur du concept en mars 2018 à Ottawa, à la suite de l’annonce de la fermeture du point de service et du guichet automatique de la Caisse Desjardins de l’Anse de La Pocatière dans sa municipalité.

Le conseil municipal de Sainte-Perpétue a adopté à l’unanimité une résolution en ce sens en septembre dernier, malgré le fait que la municipalité dispose toujours d’un centre de service de la Caisse Desjardins du Sud de L’Islet et des Hautes-Terres. La résolution se voulait un appui au Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, qui prévoyait faire des démarches auprès des différents partis politiques et leurs candidats concernant leurs intentions quant à l’avenir de Postes Canada, à l’aube de la campagne électorale fédérale.

Cette résolution demandait non seulement des engagements « clairs et publics » quant à « la création d’une banque postale afin de pallier la perte de services financiers dans de nombreuses collectivités », mais également « la mise en place d’un plan ambitieux pour la lutte aux changements climatiques à Postes Canada; le maintien de la livraison du courrier à domicile; le maintien d’un service postal public et universel et le maintien des bureaux de poste situés en région rurale. »

Le député fédéral de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup Bernard Généreux s’est dit en accord avec l’ensemble de la résolution, à l’exception de la création de la banque postale.

« Le sujet a été étudié à deux reprises au parlement et il n’a pas passé la rampe. Dans un contexte où les banques et les caisses diminuent leurs points de services, car de plus en plus de gens ont recours à leurs services en ligne, c’est [l’implantation de banques postales] une utopie totale », a-t-il déclaré.

Moratoire

Bernard Généreux a tout de même tenu à préciser qu’il n’était aucunement question de fermeture de points de service de Postes Canada à l’échelle canadienne à l’heure actuelle. La Société canadienne des postes impose un moratoire sur la fermeture des bureaux de poste en milieu rural depuis 1993.

Il rappelle toutefois que la société d’État est une entité indépendante du gouvernement fédéral et que les décisions appartiennent au conseil d’administration. « On peut faire des représentations, mais on ne peut pas leur dicter quoi faire », ajoute-t-il.

Le député fédéral croit néanmoins que dans le contexte financier actuel – Poste Canada a enregistré une perte avant impôts de 135 millions $ pour le trimestre qui s’est clos le 28 septembre dernier selon La Presse Canadienne – la société d’État n’aura d’autres choix que de retourner à la planche à dessin pour retrouver le chemin de la rentabilité si ses bilans se perpétuent à l’encre rouge. Et si au passage la tentation de fermer des bureaux de poste lui effleurait l’esprit, une montée aux barricades du monde politique serait assurément à prévoir selon lui.