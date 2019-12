Bernard Généreux nommé ministre responsable au cabinet fantôme

Bernard Généreux. Photo : Courtoisie.

Bernard Généreux, député fédéral de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup, a été invité par le chef conservateur Andrew Scheer à siéger en tant que ministre au sein de son cabinet fantôme, où il sera responsable du Développement économique rural et de l’Agence de développement économique du Canada (DEC) pour les régions du Québec.

Le député réélu aura donc l’opportunité de questionner sur une base régulière les ministres Mélanie Joly (ministre du Développement économique et des Langues officielles) et Maryam Monsef (ministre des Femmes et de l’Égalité des genres et du Développement économique rural) à la Chambre des communes, en plus de travailler à l’élaboration de politiques visant à mieux répondre aux besoins des régions rurales, comme Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup.

« Je suis fier que le chef m’ait confié cette responsabilité importante et j’attends avec impatience l’occasion de partager avec mes collègues d’Ottawa l’ensemble de mon expérience acquise au fil des années dans le monde municipal et entrepreneurial. J’ai la ferme intention d’améliorer la réactivité et la considération du gouvernement fédéral face aux besoins du Canada, du Québec et des régions, ainsi qu’envers les communautés d’affaires partout au Québec », a déclaré Bernard Généreux.