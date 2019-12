Bernard Généreux réagit à la démission d’Andrew Scheer

Bernard Généreux et Andrew Scheer. Photo : Courtoisie.

Le député fédéral de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup a émis la déclaration suivante suite à l’annonce de la démission de son chef, l’honorable Andrew Scheer, à la tête du Parti conservateur du Canada.

« Aujourd’hui, notre chef Andrew Scheer a choisi de laisser sa place à titre de chef du Parti conservateur du Canada. Andrew aura été un chef sérieux, dédié, à l’écoute de ses collègues, et nous continuerons de garder ce gouvernement à l’œil jusqu’à l’élection de notre nouveau chef.

Je tiens à saluer et remercier mon collègue de Regina—Qu’Appelle pour son service envers le Parti conservateur au cours des trois dernières années. Cette décision aujourd’hui d’annoncer son départ a sûrement été très difficile pour lui et sa famille, et je remercie également son épouse Jill et leurs cinq enfants qui ont fait preuve d’une grande compréhension et de sacrifices.

Je le félicite d’avoir agi dans le meilleur intérêt du parti, qui aura l’occasion de se renouveler et d’en faire encore plus au cours des mois à venir pour diriger ses ressources et son attention vers la nécessité de remplacer les libéraux lors d’une élection future et ainsi former le prochain gouvernement. »