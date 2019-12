Boîtes postales : deux arrestations

Des boîtes postales forcées et vidées à L’Islet (Saint-Eugène). Photo : Courtoisie.

La Sûreté du Québec a arrêté deux femmes en lien avec de possibles vols et méfaits commis ces derniers jours dans des cases postales de Québec et de Chaudière-Appalaches. Dans L’Islet, au moins cinq boîtes postales avaient été vandalisées et le contenu volé. Les deux femmes de 29 et 35 ans sont originaires de Québec.

« Jusqu’à maintenant, l’enquête tend à démontrer qu’elles seraient reliées à plus d’une trentaine de dossiers dans les différentes MRC de la région ainsi que sur le territoire de la Ville de Québec. Lors de la perquisition menée à la résidence des suspectes, située sur la 57e Rue à Québec, les policiers ont été en mesure de retrouver certains items qui avaient été dérobés », a indiqué Louis-Philippe Bibeau, agent d’information à la Sûreté du Québec.

Les deux femmes ont été libérées sous promesse de comparaître à une date ultérieure. L’enquête se poursuit afin de déterminer si d’autres dossiers similaires pourraient être reliés.

Des boîtes postales de Saint-Jean-Port-Joli et L’Islet (secteurs L’Islet-sur-Mer et Saint-Eugène), entre autres, avaient été la cible de malfaiteurs. La SQ rappelait d’ailleurs aux gens d’éviter d’envoyer de l’argent comptant via la poste.

Ces délits arrivent à un bien mauvais moment pour les usagers, en cette période des fêtes où plusieurs magasinent des cadeaux en ligne ou envoient des présents.