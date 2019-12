Budget à la hausse pour la MRC de Kamouraska

Photo : Unsplash.com.

Lors de la séance régulière du 27 novembre 2019, le Conseil de la MRC de Kamouraska a procédé à l’adoption du budget pour son prochain exercice financier qui totalise 6 959 470 $, soit une augmentation de 650 260 $ par rapport au budget précédent.

Cependant, pour l’année 2020, les 17 municipalités et les 2 territoires non organisés (TNO) assumeront une augmentation globale des services rendus et des quotes-parts de 6 500 $, représentant donc une faible hausse de 0,22 %. Cette performance est notamment attribuable au réinvestissement du gouvernement du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) en lien avec le nouveau Pacte fiscal 2020-2025. Il est aussi important de noter que d’intéressantes économies proviendront de la nouvelle convention de services en évaluation foncière dont les retombées profiteront à l’ensemble des 17 municipalités.

De plus, en 2020, ce nouveau budget permettra la bonification de 75 000 $ des aides financières pour différents projets du territoire, l’investissement supplémentaire de 110 000 $ dans la mise en œuvre du plan de gestion des matières résiduelles et l’amélioration des écocentres, l’élaboration du plan régional des milieux humides et hydriques (83 000 $), la poursuite du projet de mobilisation et de diversité visant l’accueil, l’intégration et la préparation du milieu à la diversité culturelle, la structuration de la filière du mycodéveloppement identifiée comme un créneau porteur pour notre région, le dépôt du schéma de couverture de risques incendie et sa mise en œuvre, le développement et la consolidation de l’équipe professionnelle dédiée au soutien à l’entrepreneuriat.

« L’augmentation étant largement inférieure à l’inflation, nous sommes réellement satisfaits de déposer un budget qui respecte la volonté des élus de contrôler la hausse des quotes-parts et des services rendus aux municipalités. Ce nouveau budget reflète également notre volonté et notre ambition de poursuivre le développement et l’attractivité du territoire », explique M. Yvon Soucy, préfet de la MRC de Kamouraska.