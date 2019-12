Cégep de La Pocatière : 100 % de réussite en audioprothèse et en soins infirmiers

Louise Chenard et Daniel Bois. Photo : Maxime Paradis.

Le Cégep de La Pocatière a de quoi pavoiser. Ses dernières cohortes de finissants en Audioprothèse et en Soins infirmiers ont toutes réussi leurs examens d’admission à leur ordre professionnel respectif dans une proportion de 100 %.

Selon Louise Chenard, responsable du programme de Soins infirmiers au Cégep de La Pocatière, c’est la première fois qu’une situation semblable se produit. La réussite de l’examen de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) est obligatoire pour les finissants en Soins infirmiers qui désirent pratiquer la profession sur le territoire québécois. « Les étudiants terminent en mai et l’examen a lieu en septembre. Les résultats arrivent deux mois plus tard », résume Louise Chenard.

Une approche axée sur la pratique, combinée à un suivi rétroactif serré auprès des étudiants, sont les principaux facteurs responsables de ce résultat selon elle. « On a mis en place une clinique-école qui permet aux étudiants de rencontrer de vrais patients et ils ont accès à nos laboratoires 24 h par jour où il y a des mannequins à la fine pointe de la technologie qui permettent de simuler des cas divers en fonction du niveau de scolarité où ils sont rendus dans le programme », explique la responsable du programme.

Le faible nombre d’étudiants au sein des dernières cohortes de soins infirmiers – ils étaient 11 finissants le printemps dernier – peut aussi expliquer en partie cet excellent taux de réussite à l’examen de l’ordre, mais pas totalement.

« C’est sûr qu’avec moins d’étudiants, l’encadrement est encore plus serré. Mais notre suivi est tout aussi optimal quand notre cohorte tourne autour de 15 à 20 étudiants, ce que nous avons en moyenne habituellement », ajoute Mme Chenard.

Audioprothèse

Le même taux de réussite a aussi été enregistré au sein de la cohorte de finissants du printemps dernier en Audioprothèse, qui comptait 16 étudiants. Mis en place il y a six ans, le programme en Audioprothèse du Cégep de La Pocatière a déjà trois cohortes de finissants à son actif. Toutes ont réussi leur examen d’entrée à l’Ordre dans une proportion de 100 %. « La seule différence c’est que l’étudiant n’a pas deux épreuves à passer, car l’examen d’entrée à l’ordre correspond à l’examen synthèse de fin de programme provincial », précise Daniel Bois, coordonnateur du programme d’Audioprothèse.

Un enseignement et un encadrement similaire à celui offert en Soins infirmiers sont également privilégiés auprès de l’étudiant, ce qui explique à nouveau l’excellent taux de réussite des étudiants. « On a aussi une clinique-école et des laboratoires accessibles en permanence. Ça fait toute la différence. Lorsque nos étudiants arrivent en stage, ils sont beaucoup mieux préparés et beaucoup moins stressés. On se le fait dire », indique M. Bois.

Seulement deux cégeps offrent actuellement le programme en Audioprothèse au Québec, l’autre étant le Cégep de Rosemont. Cet excellent taux de réussite à l’examen final de l’Ordre est donc un élément fort intéressant à mettre de l’avant dans le recrutement de futurs étudiants. « La majorité de nos étudiants en Audioprothèse proviennent d’ailleurs au Québec, ou même de l’international. Certains ont même déjà débuté le programme à Rosemont avant de transférer chez nous, en raison de cet accompagnement personnalisé qu’on offre aux étudiants et qui est difficile de trouver ailleurs. C’est vraiment la clé du succès », conclut le coordonnateur.